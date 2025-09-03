В аэропорту Саратова сняли ограничения на полёты
Обложка © Life.ru
Аэропорт Гагарин в Саратове утром 3 сентября вновь заработал в штатном режиме. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.
По его словам, ограничения действовали с 03:33 по московскому времени и были введены для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Уже к 07:09 режим работы аэропорта полностью восстановили.
Ранее Life.ru писал, что Росавиация закрыла сразу несколько аэропортов. Временные ограничения ввели в воздушных гаванях Геленджика и Волгограда. В Геленджике они действовали более шести часов. Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.