В аэропорту Саратова сняли ограничения на полёты

Аэропорт Гагарин в Саратове утром 3 сентября вновь заработал в штатном режиме. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов сняты, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

По его словам, ограничения действовали с 03:33 по московскому времени и были введены для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Уже к 07:09 режим работы аэропорта полностью восстановили.