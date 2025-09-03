Мессенджер MAX
3 сентября, 03:39

Аэропорт Геленджика открыли для самолётов спустя 6,5 часов

Росавиация открыла аэропорт Геленджика на приём и выпуск самолётов. Временные ограничения в воздушной гавани отменили после 6 утра 3 сентября.

«Аэропорт Геленджик — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов»,указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что закрывали аэропорт в целях обеспечения безопасности полётов.

Обломки украинских дронов повредили дома в двух районах Краснодарского края
Напомним, что временные ограничения в аэропорту вводили поздно вечером 2 сентября. Воздушная гавань оставалась закрытой более 6,5 часов. Кроме этого ограничения сняли и в аэропорту Калуги. В настоящее время остаётся закрытой воздушная гавань в Саратове.

