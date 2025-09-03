Аэропорт Геленджика открыли для самолётов спустя 6,5 часов

Росавиация открыла аэропорт Геленджика на приём и выпуск самолётов. Временные ограничения в воздушной гавани отменили после 6 утра 3 сентября.

«Аэропорт Геленджик — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.