Аэропорт Геленджика открыли для самолётов спустя 6,5 часов
Обложка © Life.ru
Росавиация открыла аэропорт Геленджика на приём и выпуск самолётов. Временные ограничения в воздушной гавани отменили после 6 утра 3 сентября.
«Аэропорт Геленджик — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что закрывали аэропорт в целях обеспечения безопасности полётов.
Напомним, что временные ограничения в аэропорту вводили поздно вечером 2 сентября. Воздушная гавань оставалась закрытой более 6,5 часов. Кроме этого ограничения сняли и в аэропорту Калуги. В настоящее время остаётся закрытой воздушная гавань в Саратове.