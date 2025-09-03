Захарова: Россия и Китай — надежда мира на отстаивание международного права
Россия и Китай в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН рассматриваются международным сообществом как оплот в защите международного права и традиционных ценностей. Об этом в эксклюзивном комментарии для RT на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что РФ и КНР — надежда мира на отстаивание международного права. Видео © Telegram / RT на русском
«Наши страны и сейчас плечом к плечу, иногда спина к спине... отстаивают свободу... Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН являются... надеждой человечества на то, что диктатура тех, кто... исповедует сегрегационный подход, не восторжествует», — подчеркнула Захарова.
Напомним, после посещения саммита ШОС в Тяньцзине Владимир Путин поехал в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер, принимая президента РФ, заявил о радости от встречи со «старым другом» и подтвердил готовность Пекина совместно бороться за справедливый миропорядок.
