Захарова: Россия и Китай — надежда мира на отстаивание международного права

Россия и Китай в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН рассматриваются международным сообществом как оплот в защите международного права и традиционных ценностей. Об этом в эксклюзивном комментарии для RT на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наши страны и сейчас плечом к плечу, иногда спина к спине... отстаивают свободу... Россия и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН являются... надеждой человечества на то, что диктатура тех, кто... исповедует сегрегационный подход, не восторжествует», — подчеркнула Захарова.