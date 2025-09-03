3 шага, чтобы 3 сентября не стало днём прощания: Советы психолога

Все мы сегодня перевернули календарь и знаем, какой наступил день. Психолог Александр Кичаев рассказал читателям Life.ru, что нужно сделать, чтобы 3 сентября (да и любое другое число) не стало днём прощания.

Шаг 1: Измените взгляд на этот день

Чтобы 3 сентября не стало днём прощания, как пел Шуфутинский, нужно изменить настройки восприятия и взгляда на этот день. Этот день — не точка разрыва, а напоминание о том, что я способен на перемены, на развитие и на любовь. Александр Кичаев Психолог

Психолог призвал не забывать, что в отношениях бывают подъёмы, бывают спады, бывают моменты сомнений и испытаний, но также важно помнить, что любовь к партнёру остаётся в вашем сердце и эти чувства помогают сделать отношения крепче, учат нас терпению и взаимопониманию.

Шаг 2: Создайте свои традиции для 3 сентября

Также Кичаев предложил парам создать свои традиции 3 сентября — например, ходите в этот день на свидания и сделайте его символом ваших чувств и вашей истории. Будьте благодарны за то, что у вас есть рядом человек, с которым вы можете строить будущее, делить радости и преодолевать трудности. В этом и есть смысл — жить, любить и идти вместе, создавая свою уникальную историю, которая будет вдохновлять, подчеркнул психолог.

Этот день — не повод для грусти или прощания, а напоминание о том, что любовь — это постоянное движение вперёд, это выбор каждый день. Александр Кичаев Психолог

Шаг 3: Не забывайте говорить с партнёром

Также важно не откладывать важные разговоры и проявлять внимание к своему партнёру уже сегодня. Подойдите к нему и искренне выразите свои чувства — скажите, что цените ваши отношения и хотите их сохранить. Спросите, как он себя чувствует и что для него важно, чтобы вы могли лучше понимать друг друга, советует эксперт. Предложите вместе найти решение любых проблем, не боясь открыто обсуждать трудности. Такой подход поможет укрепить связь и предотвратить разрыв, ведь отношения строятся на взаимном внимании и поддержке.