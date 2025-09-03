Всё движется к свадьбе? Ланская призналась в романе с известным композитором

Звезда сериала «Кадетство» Валерия Ланская официально подтвердила наличие романтических отношений с композитором Марком Дорбским. Признание она сделала в эфире программы на телеканале НТВ.

Ланская отметила, что её избранник быстро смог найти общий язык с сыном Артемием от предыдущего брака. На вопрос о возможной свадьбе актриса ответила уклончиво, заявив, что не станет раскрывать подробности, пока всё не случится. Также она призналась, что хотела бы родить ещё одного ребёнка, но предпочитает не строить конкретных планов.

Напомним, что в 2023 году актриса неожиданно отменила свадьбу со своим возлюбленным Эдгаром Голосным. Сама Ланская ситуацию не комментировала, а лишь сказала, что поступить так было бы «правильно и честно».