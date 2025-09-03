Главный пульмонолог Минздрава развеял заблуждения о «кашле курильщика» и одышке
Пульмонолог Авдеев: Одышка и кашель в 50 лет сигнализируют о болезни
Одышка и хронический кашель для людей в возрасте 50-60 лет нельзя назвать нормальным. Об этом заявил академик РАН и главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, термин «кашель курильщика» — это не медицинский факт, а скорее миф, который мешает людям вовремя распознать серьезные проблемы с дыханием.
Сергей Авдеев отметил, что примерно 10 миллионов россиян живут с хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), но многие даже не догадываются о своем диагнозе. Причина — привычка списывать симптомы на возраст или последствия курения, что приводит к запоздалому обращению к врачу.
Эксперт подчеркнул: человек в возрасте 50–60 лет не должен испытывать одышку при обычных физических нагрузках — это сигнал организма о воспалении дыхательных путей, требующем внимания. Ранняя диагностика и своевременное лечение ХОБЛ способны значительно улучшить качество жизни и продлить активность.
