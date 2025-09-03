Посол РФ в Германии не смог промолчать после выпада Мерца в адрес Путина

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца в адрес президента России Владимира Путина являются абсолютно неприемлемыми. Он отметил, что подобные заявления могут разрушить остатки доверия и взаимопонимания между странами.

«Подобного рода высказывания в адрес руководителя российского государства, от кого бы то они ни исходили, являются абсолютно неприемлемыми. Видимо, кто-то стремится окончательно разрушить остатки доверия и взаимопонимания между нашими странами, сделать процесс отчуждения необратимым. Это удручает», — заявил посол.