Трамп заявил, что Маску придётся вернуться в Республиканскую партию
Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что предприниматель и миллиардер Илон Маск не обладает альтернативой кроме как вновь вступить в Республиканскую партию. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью журналисту Скотту Дженнингсу.
Американский лидер отметил, что у Маска практически отсутствует возможность присоединиться к радикально левым силам. Глава государства подчеркнул, что считает бизнесмена здравомыслящим человеком, столкнувшимся с определёнными трудностями.
«Он всегда мне нравился. Он мне нравится и сейчас», — отметил республиканец.
Ранее стало известно, что Илон Маск приостановил свои планы по созданию политической партии, чтобы не отнимать голоса у избирателей Республиканской партии. Напомним, в июле он объявил о намерении создать новую партию под названием «Америка». Но позднее предприниматель опроверг эту информацию.