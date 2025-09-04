Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

3 сентября, 23:04

Трамп заявил, что Маску придётся вернуться в Республиканскую партию

Илон Маск и Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что предприниматель и миллиардер Илон Маск не обладает альтернативой кроме как вновь вступить в Республиканскую партию. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью журналисту Скотту Дженнингсу.

Американский лидер отметил, что у Маска практически отсутствует возможность присоединиться к радикально левым силам. Глава государства подчеркнул, что считает бизнесмена здравомыслящим человеком, столкнувшимся с определёнными трудностями.

«Он всегда мне нравился. Он мне нравится и сейчас», — отметил республиканец.

Ранее стало известно, что Илон Маск приостановил свои планы по созданию политической партии, чтобы не отнимать голоса у избирателей Республиканской партии. Напомним, в июле он объявил о намерении создать новую партию под названием «Америка». Но позднее предприниматель опроверг эту информацию.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Илон Маск
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
