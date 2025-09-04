Трамп заявил, что Маску придётся вернуться в Республиканскую партию

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что предприниматель и миллиардер Илон Маск не обладает альтернативой кроме как вновь вступить в Республиканскую партию. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью журналисту Скотту Дженнингсу.

Американский лидер отметил, что у Маска практически отсутствует возможность присоединиться к радикально левым силам. Глава государства подчеркнул, что считает бизнесмена здравомыслящим человеком, столкнувшимся с определёнными трудностями.