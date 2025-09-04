Суд отправил в психбольницу планировавшего отравить работников ОПК в Ярославле
В Ярославле суд направил в стационар психиатрической клиники мужчину, готовившего диверсию на оборонном предприятии области по заданию Киева. Об этом сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
«По решению суда обвиняемый из СИЗО помещён в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях», — сообщила Козлова в беседе с РИА «Новости».
Напомним, в январе в Ярославле был арестован агента Киева за попытку диверсии на заводе ОПК. Он планировал отравить сотрудников химическими веществами, но был задержан ФСБ. Позднее выяснилось, что за диверсию ему обещали 1,5 миллиона рублей.