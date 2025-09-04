Самоотверженный и умелый командир: Трутнев рассказал о генерале Гудкове, музей которого посетил Путин

Стенд-музей, посвящённый 155-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты, который открылся на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, будет расширяться до полноценного музея. Сейчас экспозиция находится на начальном этапе развития, однако она представляет особую важность для воспитания нового поколения, которое должно знать своих героев, защищающих страну. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Трутнев рассказал о стенд-музее 155-й бригаде ТОФ и вспомнил командира Михаила Гудкова. Видео © Life.ru

«Я познакомился с Михаилом Евгеньевичем Гудковым около трёх лет назад в обстановке достаточно боевой в районе Павловки (ДНР). Могу сказать, что это был очень мужественный, самоотверженный и умелый командир. За ним не сомневаюсь, ребята шли в атаку и занимали для нашей страны новые высоты», — поделился личными воспоминаниями о командире бригады Михаиле Гудкове Трутнев.

Напомним, что гибель 48-летнего генерала 2 июля потрясла военное сообщество. Гудков оставил о себе память как о принципиальном командире и преданном флоту офицере. Он погиб при выполнении боевой задачи в приграничном районе Курской области. Вместе с ним погиб его боевой товарищ Нариман Шихалиев.