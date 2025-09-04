СМИ узнали о плане с «демонстрационными войсками» на Украине
WP: Европа предлагает ввести на Украину демонстрационные войска
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rarrarorro
Страны Европы рассматривают размещение демонстрационных войск вдали от фронта и подготовку украинских военных как ключевые элементы гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает Washington Post.
«Он (европейский план гарантий безопасности. — Прим. Life.ru) мог бы включать «демонстрационный» элемент — войска, находящиеся вдалеке от фронта, которые будут служить в качестве сдерживающего фактора против будущих атак — и «регенерационный» элемент, чтобы тренировать и восстанавливать украинские войска и помогать им превращаться в то, что лидеры ЕС называют «стальным дикобразом», — говорится в материале.
Европейские лидеры планируют использовать отдалённые военные силы для демонстрации готовности защищать Украину, одновременно обучая и укрепляя боевые способности ВСУ. Такой подход призван повысить устойчивость украинских войск и снизить риск новых атак.
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что союзники Киева завершили подготовку пакета послевоенных гарантий безопасности для Украины и готовы предоставить их в день подписания мирного соглашения. Российский президент Владимир Путин отметил, что вопрос гарантий безопасности никогда не связывался с обменом территорий и подчеркнул, что любая страна, включая Украину, должна иметь такие гарантии.