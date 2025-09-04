СМИ узнали о плане с «демонстрационными войсками» на Украине

Страны Европы рассматривают размещение демонстрационных войск вдали от фронта и подготовку украинских военных как ключевые элементы гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает Washington Post.

«Он (европейский план гарантий безопасности. — Прим. Life.ru) мог бы включать «демонстрационный» элемент — войска, находящиеся вдалеке от фронта, которые будут служить в качестве сдерживающего фактора против будущих атак — и «регенерационный» элемент, чтобы тренировать и восстанавливать украинские войска и помогать им превращаться в то, что лидеры ЕС называют «стальным дикобразом», — говорится в материале.