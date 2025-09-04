Канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует изучить собственную биографию, в которой есть нацистские преступники. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров в своём телеграм-канале после оскорблений лидера ФРГ в сторону президента РФ Владимира Путина.

«Ему бы изучить историю своих предков, дедушки, отца, которые были нацистскими преступниками. Именно они принимали участие в уничтожении нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Пусть он говорит про них, а не про лидера страны, которая сохранила Германии государственность», — написал Джабаров.

Отец Мерца Иоахим воевал в составе вермахта против Красной армии, а дед был членом нацистской партии. Джабаров подчеркнул, что гражданам Германии должно быть стыдно за своего канцлера.