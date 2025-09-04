Мессенджер MAX
4 сентября, 14:54

«Немцам должно быть стыдно»: В России напомнили Мерцу о нацистах в семье после слов о Путине

Сенатор Джабаров напомнил, что отец и дед канцлера ФРГ Мерца были нацистами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует изучить собственную биографию, в которой есть нацистские преступники. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров в своём телеграм-канале после оскорблений лидера ФРГ в сторону президента РФ Владимира Путина.

«Ему бы изучить историю своих предков, дедушки, отца, которые были нацистскими преступниками. Именно они принимали участие в уничтожении нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Пусть он говорит про них, а не про лидера страны, которая сохранила Германии государственность», — написал Джабаров.

Отец Мерца Иоахим воевал в составе вермахта против Красной армии, а дед был членом нацистской партии. Джабаров подчеркнул, что гражданам Германии должно быть стыдно за своего канцлера.

«Продолжает дело Третьего рейха»: Политолог оценил опубликованные СВР выводы о Мерце

Напомним, что Фридрих Мерц позволил себе весьма грубый комментарий в адрес российского лидера Владимира Путина и России в целом. Служба внешней разведки Российской Федерации дала психолого-историческую характеристику мотивам действий канцлера. Согласно поступившей в ведомство информации, жёсткая антироссийская позиция политика коренится в его глубоких личных убеждениях, сформированных семейным воспитанием.

