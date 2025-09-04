Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
4 сентября, 19:06

Выступление британского премьера захотели сопроводить звуками секса

The Times: Служба безопасности помешала включить звуки секса во время речи Стармера

Кир Стармер. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Служба безопасности британского парламента помешала включить звуки секса во время выступления премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера. О случившемся сообщает The Times.

Управление парламента начало расследование после обнаружения мобильного телефона, который должен был воспроизводить звуки секса во время выступления главы правительства страны. Согласно данным издания, происшествие случилось перед традиционным выступлением премьер-министра. Телефон находился около передней скамьи, на которой располагаются члены кабинета министров.

Стармер заявил о необходимости защиты не только Украины, но и Европы

Напомним, в четверг, 4 сентября, Кир Стармер в онлайн-формате принял участие во встрече «коалиции желающих». Ключевой темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины. Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, 26 стран взяли на себя официальные обязательства по отправке военного контингента на Украину после завершения боевых действий. Также участники встречи заявили о готовности поставлять киевскому режиму ракеты большой дальности.

