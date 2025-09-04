Выступление британского премьера захотели сопроводить звуками секса

Служба безопасности британского парламента помешала включить звуки секса во время выступления премьер-министра Соединённого Королевства Кира Стармера. О случившемся сообщает The Times.

Управление парламента начало расследование после обнаружения мобильного телефона, который должен был воспроизводить звуки секса во время выступления главы правительства страны. Согласно данным издания, происшествие случилось перед традиционным выступлением премьер-министра. Телефон находился около передней скамьи, на которой располагаются члены кабинета министров.