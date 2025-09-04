У экс-первой ракетки мира Бьорна Борга выявили рак предстательной железы

Шведский теннисист Бьорн Борг, в прошлом лидер мирового рейтинга и одиннадцатикратный чемпион турниров «Большого шлема» болен раком предстательной железы. Это следует из его автобиографии, о чём пишет газета Expressen.

Книга выйдет в продажу 18 сентября. В ней Борг делится подробностями личной жизни и спортивной карьеры, включая информацию о состоянии здоровья. Боргу 69 лет. За время выступлений он шесть раз становился победителем Roland Garros и пять раз выигрывал Уимблдон. В 1975 году вместе со сборной Швеции завоевал Кубок Дэвиса.