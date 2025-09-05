Мессенджер MAX
5 сентября, 04:23

Старания «предыдущей администрации»: Песков отметил сложности в восстановлении отношений с США

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Процесс нормализации отношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки продвигается крайне медленно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

Песков отметил, что отношения между двумя странами понесли значительный урон из-за действий администрации Джо Байдена, в связи с чем их восстановление представляет собой сложную задачу.

«Наши отношения, скажем так, деградировали изрядно благодаря стараниям «предыдущей администрации» И исправлять это сложно, это будет процесс, растянутый по времени», — подчеркнул Песков в беседе с РИА «Новости».

Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин направил приглашение Владимиру Зеленскому посетить Москву для обсуждения вопросов, связанных с мирными инициативами, а не для капитуляции. Напомним, что во время ответа на вопрос корреспондента Life.ru, Путин заявил о своей готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве с целью обсуждения мирных инициатив.

Антон Голыбин
