Старания «предыдущей администрации»: Песков отметил сложности в восстановлении отношений с США
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Процесс нормализации отношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки продвигается крайне медленно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.
Песков отметил, что отношения между двумя странами понесли значительный урон из-за действий администрации Джо Байдена, в связи с чем их восстановление представляет собой сложную задачу.
«Наши отношения, скажем так, деградировали изрядно благодаря стараниям «предыдущей администрации» И исправлять это сложно, это будет процесс, растянутый по времени», — подчеркнул Песков в беседе с РИА «Новости».
Ранее Песков рассказал, что президент России Владимир Путин направил приглашение Владимиру Зеленскому посетить Москву для обсуждения вопросов, связанных с мирными инициативами, а не для капитуляции. Напомним, что во время ответа на вопрос корреспондента Life.ru, Путин заявил о своей готовности встретиться с Владимиром Зеленским в Москве с целью обсуждения мирных инициатив.