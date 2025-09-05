Старания «предыдущей администрации»: Песков отметил сложности в восстановлении отношений с США

Процесс нормализации отношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки продвигается крайне медленно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме.

Песков отметил, что отношения между двумя странами понесли значительный урон из-за действий администрации Джо Байдена, в связи с чем их восстановление представляет собой сложную задачу.