Премьер Лаоса назвал ВЭФ ключевой движущей силой экономического сотрудничества

Восточный экономический форум (ВЭФ) играет важную роль в развитии международного экономического, социального и культурного сотрудничества. Об этом на пленарном заседании ВЭФ с участием президента России Владимира Путина заявил премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон.

«Я абсолютно уверен, что сегодня этот форум (ВЭФ — прим. Life.ru) является важной движущей силой в продвижении сотрудничества в сфере экономики, социального развития, а также культурного взаимодействия», — сказал он.

Сипхандон отметил, что форум способствует укреплению связей между странами региона и позволяет продвигать совместные проекты в различных сферах. По его словам, ВЭФ играет ключевую роль в обмене опытом и развитии стратегического партнёрства между государствами.