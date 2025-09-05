Премьер Лаоса назвал ВЭФ ключевой движущей силой экономического сотрудничества
Сонсай Сипхандон. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Восточный экономический форум (ВЭФ) играет важную роль в развитии международного экономического, социального и культурного сотрудничества. Об этом на пленарном заседании ВЭФ с участием президента России Владимира Путина заявил премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон.
«Я абсолютно уверен, что сегодня этот форум (ВЭФ — прим. Life.ru) является важной движущей силой в продвижении сотрудничества в сфере экономики, социального развития, а также культурного взаимодействия», — сказал он.
Сипхандон отметил, что форум способствует укреплению связей между странами региона и позволяет продвигать совместные проекты в различных сферах. По его словам, ВЭФ играет ключевую роль в обмене опытом и развитии стратегического партнёрства между государствами.
Напомним, накануне Путин провёл встречу с премьер-министром Лаоса на полях ВЭФ. А 31 июля российский лидер принимал в Кремле президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, где стороны обсуждали актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, в текущем году лидеры уже общались на полях саммита БРИКС.