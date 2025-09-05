Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 05:37

Премьер Лаоса назвал ВЭФ ключевой движущей силой экономического сотрудничества

Сонсай Сипхандон. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Сонсай Сипхандон. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Восточный экономический форум (ВЭФ) играет важную роль в развитии международного экономического, социального и культурного сотрудничества. Об этом на пленарном заседании ВЭФ с участием президента России Владимира Путина заявил премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон.

«Я абсолютно уверен, что сегодня этот форум (ВЭФ — прим. Life.ru) является важной движущей силой в продвижении сотрудничества в сфере экономики, социального развития, а также культурного взаимодействия», — сказал он.

Сипхандон отметил, что форум способствует укреплению связей между странами региона и позволяет продвигать совместные проекты в различных сферах. По его словам, ВЭФ играет ключевую роль в обмене опытом и развитии стратегического партнёрства между государствами.

Путин: Мощности БАМа и Транссиба к 2032 году должны вырасти в полтора раза
Путин: Мощности БАМа и Транссиба к 2032 году должны вырасти в полтора раза

Напомним, накануне Путин провёл встречу с премьер-министром Лаоса на полях ВЭФ. А 31 июля российский лидер принимал в Кремле президента Лаоса Тхонглуна Сисулита, где стороны обсуждали актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Кроме того, в текущем году лидеры уже общались на полях саммита БРИКС.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • лаос
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar