5 сентября, 06:16

Ушаков: Данные о запросе США на разговор с Путиным отсутствуют

Информация о возможном запросе со стороны США на проведение телефонного разговора между Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом отсутствует. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Я не знаю», — затруднился ответить помощник президента на полях ВЭФ.

На уточняющий вопрос о том, состоится ли такой разговор в ближайшие дни, Ушаков также ответил отрицательно.

Ранее Дональд Трамп заявил о желании провести разговор с Владимиром Путиным. На что Дмитрий Песков отметил, что наработок по возможному диалогу на данный момент нет.

