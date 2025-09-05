Муцениеце восхитила фанатов гламурным видом перед спектаклем мужа
Агата Муцениеце показала преображение перед премьерой спектакля мужа в Москве
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
Актриса Агата Муцениеце продемонстрировала в соцсетях процесс подготовки к премьере концертного спектакля «Вагон для устриц» в Театре имени Вахтангова, где музыкальное сопровождение создал её супруг Пётр Дранга. Знаменитость записала видео в салоне красоты, где мастера мыли ей голову и корректировали брови.
Агата Муцениеце готовится в премьере спекталя с участием супруга. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
«Собираюсь к мужу на премьеру! Звучит-то как!», — прокомментировала она процесс.
В готовом образе Муцениеце предстала с укладкой в виде мягких завитков и естественным макияжем с акцентом на глаза.
Фанаты восхитились образом Муцениеце, отметив её гламурный вид.
Напомним, что Муцениеце и Дранга поженились 25 августа. На церемонии присутствовали только самые близкие люди. Кольца паре выносил сын актрисы от предыдущего брака с Павлом Прилучным Тимофей, за которого экс-супруги недавно судились. На свадьбу было потрачено не менее шести миллионов рублей.