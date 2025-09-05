Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 09:13

Муцениеце восхитила фанатов гламурным видом перед спектаклем мужа

Агата Муцениеце показала преображение перед премьерой спектакля мужа в Москве

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Актриса Агата Муцениеце продемонстрировала в соцсетях процесс подготовки к премьере концертного спектакля «Вагон для устриц» в Театре имени Вахтангова, где музыкальное сопровождение создал её супруг Пётр Дранга. Знаменитость записала видео в салоне красоты, где мастера мыли ей голову и корректировали брови.

Агата Муцениеце готовится в премьере спекталя с участием супруга. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

«Собираюсь к мужу на премьеру! Звучит-то как!», — прокомментировала она процесс.

В готовом образе Муцениеце предстала с укладкой в виде мягких завитков и естественным макияжем с акцентом на глаза.

Фанаты восхитились образом Муцениеце, отметив её гламурный вид.

Продюсер рассказал, как изменились гонорары Муцениеце и Дранги после свадьбы
Продюсер рассказал, как изменились гонорары Муцениеце и Дранги после свадьбы

Напомним, что Муцениеце и Дранга поженились 25 августа. На церемонии присутствовали только самые близкие люди. Кольца паре выносил сын актрисы от предыдущего брака с Павлом Прилучным Тимофей, за которого экс-супруги недавно судились. На свадьбу было потрачено не менее шести миллионов рублей.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Агата Муцениеце
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar