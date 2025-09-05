Муцениеце восхитила фанатов гламурным видом перед спектаклем мужа

Актриса Агата Муцениеце продемонстрировала в соцсетях процесс подготовки к премьере концертного спектакля «Вагон для устриц» в Театре имени Вахтангова, где музыкальное сопровождение создал её супруг Пётр Дранга. Знаменитость записала видео в салоне красоты, где мастера мыли ей голову и корректировали брови.