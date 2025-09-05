Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США
Агентство Europa Press ошибочно назвало Путина президентом США в сообщении о ВЭФ
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Испанское новостное агентство Europa Press допустило курьёзную ошибку в своём материале о выступлении президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В тексте, комментирующем позицию лидера РФ по украинскому конфликту, Путина ошибочно назвали президентом США.
«Путин отметил, что ещё не обсуждал с президентом США Владимиром Путиным последние консультации в Европе по поводу украинского конфликта», — говорится в публикации.
Этот казус, вероятно, стал результатом редакционной ошибки при подготовке материала, однако он привлёк внимание международных наблюдателей. Недочёт был быстро исправлен в электронной версии публикации, однако первоначальный вариант успел распространиться в информационном пространстве.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что организация новой встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может быть осуществлена в оперативном порядке. Возможность проведения переговоров полностью зависит от обоюдного желания самих глав государств. На текущий момент информация о предстоящем разговоре между Путиным и Трампом отсутствует.