Испанское новостное агентство назвало Путина президентом США

Испанское новостное агентство Europa Press допустило курьёзную ошибку в своём материале о выступлении президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В тексте, комментирующем позицию лидера РФ по украинскому конфликту, Путина ошибочно назвали президентом США.

«Путин отметил, что ещё не обсуждал с президентом США Владимиром Путиным последние консультации в Европе по поводу украинского конфликта», — говорится в публикации.