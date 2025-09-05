Следствие запросило домашний арест для задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой

Домодедовский городской суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия о домашнем аресте для актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной с наркотиками Об этом сообщил SHOT .

Артистку обвиняют по статье о контрабанде наркотических средств. Максимальное наказание по делу — до семи лет лишения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей. Заседание по избранию меры пресечения пройдёт сегодня в Домодедовском городском суде.