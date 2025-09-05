Следствие запросило домашний арест для задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой
Актриса Аглая Тарасова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ aglayatarasova
Домодедовский городской суд сегодня рассмотрит ходатайство следствия о домашнем аресте для актрисы Аглаи Тарасовой, задержанной с наркотиками Об этом сообщил SHOT.
Артистку обвиняют по статье о контрабанде наркотических средств. Максимальное наказание по делу — до семи лет лишения свободы и штраф в размере одного миллиона рублей. Заседание по избранию меры пресечения пройдёт сегодня в Домодедовском городском суде.
Напомним, что у актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Сообщается, что её задержали с вейпом, содержащим примерно 0,4 грамма гашишного масла. Тарасова прилетела из Израиля рейсом из Тель-Авива с багажом и ручной кладью. При прохождении таможенного контроля её багаж подвергли досмотру, и в чемодане обнаружили электронную сигарету, содержимое которой вызвало подозрения. После экспертизы выяснилось, что жидкость в вейпе действительно содержала гашишное масло.