Российская сборная объявила состав на выездной товарищеский матч с Катаром

Сборная России по футболу объявила окончательный состав из 24 игроков на предстоящий товарищеский матч против сборной Катара, который состоится 7 сентября в Эр-Райяне. Российский футбольный союз (РФС) провёл ротацию состава после предыдущей игры с Иорданией (0:0), отцепив от команды пятерых футболистов: Александра Максименко, Руслана Литвинова, Илью Вахания, Александра Черникова и Кирилла Глебова, которые вернутся в свои клубы.

Вратарская линия представлена Матвеем Сафоновым («Пари Сен-Жермен»), Евгением Ставером («Рубин») и Денисом Адамовым («Зенит»). Защиту составят Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов и Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин и Данил Круговой (все – ЦСКА), Максим Осипенко («Динамо») и Илья Самошников («Спартак»).

В полузащите заявлены Данил Глебов и Антон Миранчук (оба – «Динамо»), Матвей Кисляк и Иван Обляков (ЦСКА), Алексей Батраков и Дмитрий Баринов («Локомотив»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков и Андрей Мостовой («Зенит»), а также Александр Головин («Монако»). В нападении сыграют Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА) и Иван Сергеев («Динамо»).

Матч начнётся в 18:15 по московскому времени и станет важным этапом подготовки команды Валерия Карпина к будущим международным вызовам.