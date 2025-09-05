Медведев анонсировал усиление мер по обеспечению защиты госграницы России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Veselov
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость укрепления мер по обеспечению безопасности государственной границы. Это заявление прозвучало во время его рабочей поездки по Северо-Западному федеральному округу.
По словам политика, наблюдается эскалация военной активности в странах Балтии, Финляндии, Норвегии и Польше, граничащих с Россией.
«Нам, безусловно, необходимо повысить надёжность защиты государственной границы, обеспечить фортификационное оборудование территории регионов», — сказал Медведев журналистам.
Также Медведев назвал собачей чушью инициативы «коалиции желающих» по Украине. Кроме того, по его словам, гарантии безопасности, которые эти страны обещают дать Киеву, не имеют реальной ценности.