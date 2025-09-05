Мессенджер MAX
5 сентября, 15:56

Медведев анонсировал усиление мер по обеспечению защиты госграницы России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость укрепления мер по обеспечению безопасности государственной границы. Это заявление прозвучало во время его рабочей поездки по Северо-Западному федеральному округу.

По словам политика, наблюдается эскалация военной активности в странах Балтии, Финляндии, Норвегии и Польше, граничащих с Россией.

«Нам, безусловно, необходимо повысить надёжность защиты государственной границы, обеспечить фортификационное оборудование территории регионов», — сказал Медведев журналистам.

Также Медведев назвал собачей чушью инициативы «коалиции желающих» по Украине. Кроме того, по его словам, гарантии безопасности, которые эти страны обещают дать Киеву, не имеют реальной ценности.

