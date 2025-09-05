Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, находясь на границе с Финляндией, сделал заявление относительно статуса главы киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, бывший комик является незаконным лидером Украины.

«Недавно (президент Финляндии Александр Стубб) сказал, что Финляндия победила Советский Союз. Все на эту тему посмеялись, но ещё раз напомню, что это, наверное, лучшая рекомендация нынешнему незаконному лидеру Украины (Владимиру Зеленому) о том, каким образом впоследствии объяснять, что случится на переговорах. Вот таким путём, наверное», — сказал зампредседателя.

По словам Медведева, финский лидер получил возможность заявить о победе над СССР лишь благодаря тому, что его страна не была полностью оккупирована в период Второй мировой войны. Российский политик подчеркнул, что подобный подход может стать примером для украинской стороны в трактовке возможных итогов будущих переговоров.