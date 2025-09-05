В подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи произошло задымление

Вечером в пятницу, 5 сентября, задымление произошло в подвале Инженерного корпуса Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке в Москве. О случившемся передаёт SHOT, ссылаясь на очевидцев.

Пожар в Третьяковской галерее. Видео © SHOT

Согласно информации Telegram-канала, из здания эвакуировали 11 человек. Причиной задымления послужило воспламенение в электрощитовой. К этой минуте данных о возможных пострадавших не поступало.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали очаг возгорания. Возле здания в Лаврушинском переулке находится большое количество пожарных машин. Очевидцы сообщают о сильном запахе жжёной резины.