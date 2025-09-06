Мессенджер MAX
6 сентября, 07:30

Французский «гений абсурда» счёл мусором 99% видео блогеров

Режиссёр Кантен Дюпье назвал мусором 99% контента современных видеоблогеров

Кантен Дюпье. Обложка © Wikipedia / Elen Nivrae from Paris, France.

Кантен Дюпье — один из главных режиссёров сюрреалистического кино во Франции. Сегодня он работает над картиной «Случай с фортепиано», главной героиней которой является видеоблогерша-социофоб Магали — одна из самых эксцентричных ролей в карьере Адель Экзаркопулос. Удивительно, но, несмотря на интерес к данной теме, автор негативно относится почти ко всем современным видеоблогерам.

«Мне попадается на глаза много всякой всячины, как и любому пользователю смартфона. 99% из этого — мусор, но оставшийся 1% — порой чистая радость, а иногда нечто действительно умное или вдохновляющее», — отметил Дюпье.

По его словам, в Интернете, если хорошо покопаться, можно найти настоящее творчество. Кроме того, «гений абсурда» в беседе с Кино Mail раскрыл своё отношение к использованию искусственного интеллекта в мире искусства.

«ИИ — это всего лишь новый инструмент. Он великолепен в руках гениального творца — и бессмыслен, когда им пользуются придурки», — подчеркнул режиссёр.

ИИ против музыкантов: Руководитель студии звукозаписи рассказал, заменят ли творцов нейросети
Ранее Life.ru рассказал про 10 фильмов СССР, предсказавших наше будущее — от нейросетей и пандемии до виртуальной реальности. Кроме того, настоящие романтики могут пройти тест и угадать самые осенние фильмы СССР всего по одному кадру.

Борис Эльфанд
