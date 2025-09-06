Мессенджер MAX
6 сентября, 09:38

Свидетели дали показания против победителя «Танцев со звездами» о хищении 32 млн у «Калашникова»

Алексей Леденёв. Обложка © VK / Алексей Леденёв

В рамках расследования дела о поставках дефектных комплектующих для патронов концерну «Калашников» следователи допросили почти 40 свидетелей. Об этом говорится в судебных материалах по делу.

«Значительный объём следственных и процессуальных действий, проведённых в рамках предварительного следствия: допрос 38 свидетелей», — сказано в документе.

Генеральный директор ООО «Интертехника» Алексей Морохов оказался в центре внимания правоохранителей. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве — подозревают в хищении имущества у АО «Концерн «Калашников». Под домашний арест отправили и учредителя компании «Интертехника» Алексея Леденёва, который в 2010 году стал победителем шоу «Танцы со звёздами» вместе с партнёршей и экс-возлюбленной Анастасией Стоцкой. Причинённый действиями обвиняемых ущерб оценивается в 32 миллиона рублей.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
