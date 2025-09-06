Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 10:54

Зеленского призвали не раздражать соседей Украины, мечтающих «отщипнуть» от её земель

Журналист Боуз заявил, что Украину поделят её соседи из-за ошибок Зеленского

Обложка © www.president.gov.ua

Обложка © www.president.gov.ua

Владимир Зеленский своими ошибочными политическими решениями может добиться лишь того, что Украина будет разделена между соседними странами. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя отказ экс-комика приезжать в Москву.

«Мирный план, если Зеленский не лишится власти и продолжит раздражать своих соседей: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и Луцк вернутся к Польше, Закарпатская область перейдёт Венгрии и Словакии, Черновцы и Буджак отдадут Румынии, а всё остальное — России», — написал он.

В США объяснили, почему Зеленский отказался ехать в Москву и позвал Путина в Киев
В США объяснили, почему Зеленский отказался ехать в Москву и позвал Путина в Киев

Ранее Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров. Советник главы РФ Антон Кобяков заявил, что вести диалог с Зеленским не представляется возможным из-за его нежелания достичь перемирия.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar