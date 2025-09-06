Владимир Зеленский своими ошибочными политическими решениями может добиться лишь того, что Украина будет разделена между соседними странами. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя отказ экс-комика приезжать в Москву.

«Мирный план, если Зеленский не лишится власти и продолжит раздражать своих соседей: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и Луцк вернутся к Польше, Закарпатская область перейдёт Венгрии и Словакии, Черновцы и Буджак отдадут Румынии, а всё остальное — России», — написал он.