Зеленского призвали не раздражать соседей Украины, мечтающих «отщипнуть» от её земель
Журналист Боуз заявил, что Украину поделят её соседи из-за ошибок Зеленского
Обложка © www.president.gov.ua
Владимир Зеленский своими ошибочными политическими решениями может добиться лишь того, что Украина будет разделена между соседними странами. Таким мнением поделился ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X, комментируя отказ экс-комика приезжать в Москву.
«Мирный план, если Зеленский не лишится власти и продолжит раздражать своих соседей: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и Луцк вернутся к Польше, Закарпатская область перейдёт Венгрии и Словакии, Черновцы и Буджак отдадут Румынии, а всё остальное — России», — написал он.
Ранее Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров. Советник главы РФ Антон Кобяков заявил, что вести диалог с Зеленским не представляется возможным из-за его нежелания достичь перемирия.