«Получил по физиономии»: Макрона подняли на смех за громкие заявления по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказываниями об Украине хочет подчеркнуть свою значимость. При этом он соперничает с Германией, которая занимает более жёсткую позицию. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Макрон пытается показать свою значимость. Они «коалиция желающих, но не могущих». Я думаю, что это просто желание обозначить себя на политической карте мира, что вот есть такой Макрон», — сыронизировал парламентарий.

Он также высмеял заявление Макрона о том, что якобы 26 стран согласились разместить силы сдерживания на Украине после прекращения огня. По мнению депутата, французский лидер пока известен лишь тем, что «получил по физиономии» на глазах у всего мира, и не имеет других заметных достижений. Собеседник телеканала «Звезда» уверен, что в «коалиции желающих» даже нет такого количества государств, не говоря уже о тех, кто готов направить войска.