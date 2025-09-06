Во ФСИН заявили, что не поддержали прошение о помиловании Митволя в 2024 году

Подмосковное управление ФСИН не поддержало ходатайство о помиловании бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

«В связи с распространяемой в СМИ информацией сообщаем, что ходатайство о помиловании, поданное осуждённым О.Л. Митволем в 2024 году в комиссию по вопросам помилования на территории Московской области, ГУФСИН России по Московской области поддержано не было», — говорится в комментарии службы.