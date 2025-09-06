Во ФСИН заявили, что не поддержали прошение о помиловании Митволя в 2024 году
Олег Митволь. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Подмосковное управление ФСИН не поддержало ходатайство о помиловании бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.
«В связи с распространяемой в СМИ информацией сообщаем, что ходатайство о помиловании, поданное осуждённым О.Л. Митволем в 2024 году в комиссию по вопросам помилования на территории Московской области, ГУФСИН России по Московской области поддержано не было», — говорится в комментарии службы.
По информации источника агентства в правоохранительных органах, Митволь до сих пор имеет непогашенную задолженность перед государством в размере 940 миллионов рублей. При этом осуждённый не признаёт свою вину и в текущем году не подавал новых ходатайств о помиловании.
Напомним, Олегу Митволю в 2023 году были предъявлены обвинения в хищении 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы в ИК общего режима. В июне 2025 года он попросил об УДО. Накануне РИА «Новости» сообщило, что экс-чиновник вновь подал ходатайство с просьбой о помиловании.