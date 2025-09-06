Макрон сообщил, что передал Моди итоги работы Зеленского и коалиции желающих

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которому передал информацию о процессе работы «коалиции желающих», собирающейся продолжать поддерживать Киев. Об этом политик написал в соцсети Х.

«Я только что провёл беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с ... Зеленским и нашими партнёрами из коалиции желающих в четверг в Париже», — поделился французский лидер.