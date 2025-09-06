Макрон сообщил, что передал Моди итоги работы Зеленского и коалиции желающих
Обложка © ТАСС / ЕРА
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которому передал информацию о процессе работы «коалиции желающих», собирающейся продолжать поддерживать Киев. Об этом политик написал в соцсети Х.
«Я только что провёл беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с ... Зеленским и нашими партнёрами из коалиции желающих в четверг в Париже», — поделился французский лидер.
Ранее стало известно, что страны-участницы «коалиции желающих» готовы поставлять Украине ракеты большой дальности для укрепления ВСУ. По словам Макрона, 26 государств взяли на себя официальные обязательства по размещению сил сдерживания на территории Украины после прекращения боевых действий.