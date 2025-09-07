Глава РФПИ Дмитриев уверен, что Путин и Трамп предотвратят третью мировую войну
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Х / whitehouse
Российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут предотвратить третью мировую войну. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Глава РФПИ сопроводил свой пост в соцсети Х двумя фотографиями. На первой, чёрно-белой, изображены советский лидер Иосиф Сталин, 32-й президент США Франклин Рузвельт и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. На второй фотографии запечатлены Владимир Путин и Дональд Трамп.
«Сталин, Рузвельт и Черчилль победили во Вторую мировую войну. Путин и Трамп предотвратят Третью мировую войну», — подчеркнул Дмитриев.
Ранее советник президента РФ Антон Кобяков рассказал о договорённости Путина с Трампом на Аляске. Недавние переговоры между президентами России и США привели к заметному сближению позиций двух государств. Напомним, что встреча российского и американского лидеров на Аляске прошла 15 августа 2025 года. По словам советника главы РФ Юрия Ушакова, в ходе переговоров стороны условились о дальнейших шагах по украинскому вопросу.