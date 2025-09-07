Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 сентября, 03:37

В США рассказали о реакции Зеленского на слова Путина о последствиях отправки войск ЕС

Дэвис: Зеленский испугался слов Путина о последствиях отправки европейских войск

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский испытывает тревогу в связи с недавним предупреждением президента России Владимира Путина относительно возможных последствий отправки западных войск на Украину. По мнению аналитика, российский лидер обладает достаточными возможностями, чтобы противостоять таким шагам, в то время как Незалежная лишена потенциала для сопротивления.

Эксперт отметил, что бывший комик продолжает слепо доверять противоречивым заявлениям из Вашингтона и европейских столиц, игнорируя чёткую позицию Москвы. Данная ситуация, как полагает Дэвис, демонстрирует отсутствие у Киева стратегической самостоятельности.

Напомним, на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума российский президент подчеркнул, что любые иностранные воинские контингенты на территории Украины будут рассматриваться как законные цели для поражения. Владимир Путин также выразил категорическое неприятие возможного вступления Украины в НАТО.

Артём Гапоненко
