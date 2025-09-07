Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский испытывает тревогу в связи с недавним предупреждением президента России Владимира Путина относительно возможных последствий отправки западных войск на Украину. По мнению аналитика, российский лидер обладает достаточными возможностями, чтобы противостоять таким шагам, в то время как Незалежная лишена потенциала для сопротивления.