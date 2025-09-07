Экс-сенатора Арашукова не взяли на СВО вместо пожизненного в «Чёрном дельфине» за убийства
Экс-сенатору Арашукову отказали в отправке в зону СВО из-за пожизненного приговора
Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в «Чёрном дельфине» за создание ОПГ, убийства и хищения у «Газпрома», неоднократно пытался заключить контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Ему было отказано, сообщил его адвокат Эльмар Ализаде,
Первые попытки уйти на СВО Арашуков предпринял ещё во время содержания в СИЗО «Лефортово», включая личное обращение к президенту Владимиру Путину. Во всех случаях ему было отказано в связи с характером совершённых преступлений и серьёзностью приговора.
«У него есть судимость по ст. 210 УК РФ «Создание преступной группы». Кроме того, он приговорён к пожизненному лишению свободы. Обычно в таких случаях заключённым отказывают в заключении контракта с Минобороны», — сказал собеседник ТАCC.
Напомним, Арашуков-младший был задержан прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. В декабре 2022 года ему вынесли пожизненный приговор за серию тяжких и особо тяжких преступлений, включая организацию убийств активиста Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году. Позже, находясь в колонии «Чёрный дельфин», экс-сенатор с целью улучшить условия содержания, дал взятку сотруднику УФСИН, что привело к новому уголовному делу.