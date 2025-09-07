Экс-сенатора Арашукова не взяли на СВО вместо пожизненного в «Чёрном дельфине» за убийства

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в «Чёрном дельфине» за создание ОПГ, убийства и хищения у «Газпрома», неоднократно пытался заключить контракт с Минобороны РФ для участия в СВО. Ему было отказано, сообщил его адвокат Эльмар Ализаде,

Первые попытки уйти на СВО Арашуков предпринял ещё во время содержания в СИЗО «Лефортово», включая личное обращение к президенту Владимиру Путину. Во всех случаях ему было отказано в связи с характером совершённых преступлений и серьёзностью приговора.