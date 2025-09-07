Песков заявил о встряске мировой экономики из-за тарифных войн Трампа
Песков напомнил, что вся мировая экономика сталкивается с тарифными войнами
Мировая экономика испытывает встряску из-за начавшихся тарифных войн, и последствия такого процесса никому до конца неясны, в том числе и «авторам войн». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«Бразилия не единственная страна, которая сталкивается с последствиями тарифных войн. Собственно, с этим так или иначе сталкивается сейчас вся мировая экономика. Какие будут последствия, никто не знает. Мне кажется, не знают и те, кто подвергается этим войнам, и те, кто инициирует эти войны. Тоже до конца не могут просчитать последствия», — отметил представитель Кремля, объяснив, что эту тему очень важно обсуждать.
Ранее президент США Дональд Трамп ввёл дополнительные импортные пошлины на бразильские товары в размере 40%, что увеличило общий тариф до 50%. Такое решение связано с тем, что республиканец усмотрел в действиях бразильских властей вмешательство в экономику Штатов и нарушение прав её граждан. Бразилия пообещала подготовить жёсткий ответ на действия Вашингтона.