Песков заявил о встряске мировой экономики из-за тарифных войн Трампа

Мировая экономика испытывает встряску из-за начавшихся тарифных войн, и последствия такого процесса никому до конца неясны, в том числе и «авторам войн». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Бразилия не единственная страна, которая сталкивается с последствиями тарифных войн. Собственно, с этим так или иначе сталкивается сейчас вся мировая экономика. Какие будут последствия, никто не знает. Мне кажется, не знают и те, кто подвергается этим войнам, и те, кто инициирует эти войны. Тоже до конца не могут просчитать последствия», — отметил представитель Кремля, объяснив, что эту тему очень важно обсуждать.