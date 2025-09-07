Путин уступил Моди своё место в президентском Aurus

Президент РФ Владимир Путин во время саммита ШОС в Китае уступил своё место в автомобиле «Аурус» (Aurus) премьер-министру Индии Нарендре Моди по пути на двустороннюю встречу. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Индийскому премьеру Путин уступил своё место в автомобиле», — написал журналист.

Перед началом поездки помощник индийского премьера попросил запечатлеть момент для истории, пока дверь машины еще была открыта. На кадрах видно, как Моди с явным интересом изучает внутреннее убранство российского лимузина.

После завершения работы саммита ШОС лидеры двух стран направились в резиденцию в отеле Ritz-Carlton на президентском «Аурусе». Несмотря на то что кортеж благополучно доехал до места, а сопровождающие лица направились внутрь здания, президент России и премьер-министр Индии остались в автомобиле для приватного общения. Их беседа без посторонних лиц продлилась примерно шестьдесят минут.

По словам Моди, в ходе встречи он и Владимир Путин обсудили ключевые аспекты сотрудничества в экономической, финансовой и энергетической сферах. Индийский премьер назвал состоявшиеся переговоры отличными.