Путин уступил Моди своё место в президентском Aurus
Путин и Моди в «Аурусе». Обложка © X / Narendra Modi
Президент РФ Владимир Путин во время саммита ШОС в Китае уступил своё место в автомобиле «Аурус» (Aurus) премьер-министру Индии Нарендре Моди по пути на двустороннюю встречу. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.
Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Индийскому премьеру Путин уступил своё место в автомобиле», — написал журналист.
Перед началом поездки помощник индийского премьера попросил запечатлеть момент для истории, пока дверь машины еще была открыта. На кадрах видно, как Моди с явным интересом изучает внутреннее убранство российского лимузина.
После завершения работы саммита ШОС лидеры двух стран направились в резиденцию в отеле Ritz-Carlton на президентском «Аурусе». Несмотря на то что кортеж благополучно доехал до места, а сопровождающие лица направились внутрь здания, президент России и премьер-министр Индии остались в автомобиле для приватного общения. Их беседа без посторонних лиц продлилась примерно шестьдесят минут.
По словам Моди, в ходе встречи он и Владимир Путин обсудили ключевые аспекты сотрудничества в экономической, финансовой и энергетической сферах. Индийский премьер назвал состоявшиеся переговоры отличными.
Напомним, на саммите ШОС в Тяньцзине Владимир Путин и Нарендра Моди провели личную встречу. Индийский лидер назвал беседу с российским коллегой отличной. Кроме того, Индия ждёт визита Путина в декабре этого года. Она пройдёт в рамках 23-го ежегодного российско-индийского саммита.