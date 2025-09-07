Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 10:13

Цветочная терапия: Названо растение против депрессии

Врач Таратухин: Лаванда не хуже антидепрессантов избавит от тревоги

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

«В нашей жизни всё бывает», — пела про лаванду народная артистка СССР София Ротару, вероятно, даже не подозревая о чудодейственных средствах этого растения. Однако когда в нашей жизни случаются тревоги и депрессия — помочь может именно лаванда, уверен доцент Пироговского Университета Евгений Таратухин.

По его словам, экстракты лаванды продемонстрировали свою эффективность в борьбе с депрессией во множестве исследований. Так, эфирное масло лаванды, например, в Германии применяется в виде препарата для пациентов с тревогой и генерализованным тревожным расстройством. А ингаляция эфирного масла оказалась наиболее эффективным способом применения, что связано не только с биологически активными веществами в масле, но и с самим запахом.

Опасно спутать: Эти 5 болезней начинаются с симптомов обычной усталости. Не пропустите их!
Опасно спутать: Эти 5 болезней начинаются с симптомов обычной усталости. Не пропустите их!

Врач подчеркнул, что эфирное масло лаванды не имеет противопоказаний, в отличие от многих антидепрессантов, однако при использовании натуральных экстрактов следует учитывать возможные аллергические реакции. Кроме того, он обратил внимание на важность различия между натуральным экстрактом лаванды и парфюмерной отдушкой или запахом цветка в духах и диффузорах. В последних натурального экстракта может не быть.

«Только настоящая лаванда, так называемая английская, Lavandula angustifolia, используется в клинических исследованиях. Именно её экстракты показали эффективность, но они могут быть разного качества и разной чистоты. Нельзя применять внутрь эфирное масло низкого качества», — предупредил собеседник «Газеты.ru».

Для борьбы с осенней хандрой россиян призвали купить яркий шарфик и булочку. Но есть случаи, когда это не сработает
Для борьбы с осенней хандрой россиян призвали купить яркий шарфик и булочку. Но есть случаи, когда это не сработает

Ранее россиян предупредили, что прокрастинация может перейти в депрессию. Кроме того, гражданам объяснили, чем прокрастинация отличается от лени и как с ней справиться. А Life.ru выяснил 5 научных способов победить осеннюю хандру, которые работают лучше антидепрессантов.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar