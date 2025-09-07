Цветочная терапия: Названо растение против депрессии

«В нашей жизни всё бывает», — пела про лаванду народная артистка СССР София Ротару, вероятно, даже не подозревая о чудодейственных средствах этого растения. Однако когда в нашей жизни случаются тревоги и депрессия — помочь может именно лаванда, уверен доцент Пироговского Университета Евгений Таратухин.

По его словам, экстракты лаванды продемонстрировали свою эффективность в борьбе с депрессией во множестве исследований. Так, эфирное масло лаванды, например, в Германии применяется в виде препарата для пациентов с тревогой и генерализованным тревожным расстройством. А ингаляция эфирного масла оказалась наиболее эффективным способом применения, что связано не только с биологически активными веществами в масле, но и с самим запахом.

Врач подчеркнул, что эфирное масло лаванды не имеет противопоказаний, в отличие от многих антидепрессантов, однако при использовании натуральных экстрактов следует учитывать возможные аллергические реакции. Кроме того, он обратил внимание на важность различия между натуральным экстрактом лаванды и парфюмерной отдушкой или запахом цветка в духах и диффузорах. В последних натурального экстракта может не быть.