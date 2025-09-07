Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 10:41

К двум московским бизнесвумен пришли с обысками из-за валютных махинаций

У гендиректора Биклевер Финанс прошли обыски по делу о валютных махинациях

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обыски прошли по месту жительства генерального директора компании «Биклевер Финанс» Яны Скоковой в рамках уголовного дела о масштабных финансовых нарушениях. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Яна Скокова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», — говорится в сообщении, передаёт ТАCС.

Аналогичные обвинения предъявлены второму генеральному директору компании Юлии Байтюль, которая уже находится под арестом по решению Дорогомиловского районного суда. По данным следствия, фигурантки организовали схему перевода крупных сумм в иностранной валюте на счета нерезидентов с нарушением российского законодательства. Обыски проведены для изъятия доказательств, подтверждающих противоправную деятельность.

В Рязани задержали хакера, взломавшего счета россиян в известном банке
В Рязани задержали хакера, взломавшего счета россиян в известном банке

А ранее в Москве был задержан генеральный директор компании «Благо Инвест» Дмитрий Фосман. Его подозревали в мошенничестве в особо крупном размере. Его фирма является одним из крупнейших производителей подсолнечного масла. Несколько дней назад его перевели на домашний арест.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar