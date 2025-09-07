К двум московским бизнесвумен пришли с обысками из-за валютных махинаций

Обыски прошли по месту жительства генерального директора компании «Биклевер Финанс» Яны Скоковой в рамках уголовного дела о масштабных финансовых нарушениях. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Яна Скокова обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов)», — говорится в сообщении, передаёт ТАCС.

Аналогичные обвинения предъявлены второму генеральному директору компании Юлии Байтюль, которая уже находится под арестом по решению Дорогомиловского районного суда. По данным следствия, фигурантки организовали схему перевода крупных сумм в иностранной валюте на счета нерезидентов с нарушением российского законодательства. Обыски проведены для изъятия доказательств, подтверждающих противоправную деятельность.