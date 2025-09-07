Пропавшего во время операции НАТО канадского офицера нашли мёртвым в Латвии
В Латвии обнаружили тело офицера канадских Вооружённых сил Джорджа Хола
В Латвии обнаружили тело офицера канадских Вооружённых сил Джорджа Хола. Он числился пропавшим без вести с 2 сентября, сообщает AFP. Военнослужащий с почти 20-летним опытом участвовал в операции НАТО «Заверение».
Премьер-министр Канады Марк Карни выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Хола. Военная полиция Канады оказывает поддержку латвийским властям в расследовании обстоятельств смерти. Причина гибели офицера не раскрывается.
Официальные лица подчеркивают, что инцидент не представляет угрозы для 1500 канадских военнослужащих, дислоцированных в Латвии в рамках возглавляемой Канадой боевой группы НАТО. Расследование продолжается.
Исчезновение солдат при необъяснимых обстоятельствах ранее произошло в Литве. Там трое американских военных исчезли во время учений в Литве. Позднее выяснилось, что все они погибли. Эти солдаты пропали без вести вместе с бронированной ремонтно-эвакуационной машиной M88 Hercules. Спустя недели неопределённости, бронемашину удалось обнаружить в болоте, которое не было помечено на картах. Накануне машину подняли на поверхность. Внутри были найдены тела солдат.