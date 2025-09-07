Пропавшего во время операции НАТО канадского офицера нашли мёртвым в Латвии

В Латвии обнаружили тело офицера канадских Вооружённых сил Джорджа Хола. Он числился пропавшим без вести с 2 сентября, сообщает AFP. Военнослужащий с почти 20-летним опытом участвовал в операции НАТО «Заверение».

Премьер-министр Канады Марк Карни выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Хола. Военная полиция Канады оказывает поддержку латвийским властям в расследовании обстоятельств смерти. Причина гибели офицера не раскрывается.