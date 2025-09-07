ФСИН назвала новые приметы сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге террористов
Двое осуждённых, сбежавших из свердловского изолятора, могли сменить одежду на гражданскую — в ориентировке указаны тёплые куртки и спортивная обувь. Приметами беглецов поделилась пресс-служба ГУ ФСИН региона.
«Могут быть одеты в следующие вещи: короткий дутый пуховик фирмы Adidas чёрного цвета, шерстяная кофта светлого цвета, резиновые сапоги, спортивные кроссовки», — говорится в ориентировке.
Напомним, о побеге двух обвиняемых из екатеринбургского СИЗО №1 стало известно 1 сентября. Заключённым были предъявлены обвинения в рамках статьи 205 УК РФ за поджог военкомата. Беглецов засекла камера, Life.ru публиковал видео.