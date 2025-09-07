«Повышают ставки»: Патрушев раскрыл планы Запада на Балтийское море

Западные страны видят Балтику ареной для гибридной войны с Россией, о чём свидетельствуют «странные происшествия» в акватории моря. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев газете «Коммерсант», комментируя вопрос с расследованием терактов на газопроводах.

«Череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами свидетельствует о том, что Запад всерьёз решил повысить ставки», — пояснил он. По его утверждению, из Балтийского моря пытаются сделать «арену необъявленной гибридной войны».