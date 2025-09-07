Евгении Медведевой мяч попал в живот на благотворительном футбольном матче
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получила травму во время участия в благотворительном футбольном матче в Москве. Позже, сидя на трибунах, она в шутливой форме продемонстрировала последствия удара, показав покрасневший участок кожи и назвав это «малиновым пузом».
Фигуристка Евгения Медведева получила травму живота на футбольном матче. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/jmedvedevaj
Несмотря на неприятный инцидент, фигуристка сохранила хорошее настроение и продолжила участие в благотворительном мероприятии. Информации о необходимости медицинской помощи или серьёзных последствиях травмы не поступало.
Недавно Медведева призналась в том, что у неё новые отношения, и теперь она делится с подписчиками романтичными моментами из своей жизни. К одному из видео она добавила короткую, но выразительную подпись: «Мы». Напомним, что о романе между Евгенией Медведевой и Ильдаром Гайнутдиновым стало известно в начале лета, когда пара впервые публично подтвердила свои отношения.
Обложка © Евгения Медведева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj