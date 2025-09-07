Евгении Медведевой мяч попал в живот на благотворительном футбольном матче

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева получила травму во время участия в благотворительном футбольном матче в Москве. Позже, сидя на трибунах, она в шутливой форме продемонстрировала последствия удара, показав покрасневший участок кожи и назвав это «малиновым пузом».