Самолёт МЧС Ил-76 с гуманитарным грузом вылетел из Жуковского в Афганистан

По указанию президента России Владимира Путина и распоряжению правительства страны МЧС доставляет вторую партию гуманитарного груза в Исламский Эмират Афганистан. Помощь предназначена для жителей, пострадавших после разрушительного землетрясения.

Самолёт Ил-76 МЧС вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский. На борту находится более 20 тонн гуманитарного груза: палатки, одеяла и другие предметы первой необходимости. Руководство МЧС подчеркнуло, что миссия направлена на быструю доставку помощи людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации.