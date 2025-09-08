Мессенджер MAX
Регион
7 сентября, 22:02

Самолёт МЧС Ил-76 с гуманитарным грузом вылетел из Жуковского в Афганистан

Обложка © Пресс-служба МЧС России

По указанию президента России Владимира Путина и распоряжению правительства страны МЧС доставляет вторую партию гуманитарного груза в Исламский Эмират Афганистан. Помощь предназначена для жителей, пострадавших после разрушительного землетрясения.

Россия отправила вторую партию гуманитарной помощи в Афганистан. Видео © Пресс-служба МЧС России

Самолёт Ил-76 МЧС вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский. На борту находится более 20 тонн гуманитарного груза: палатки, одеяла и другие предметы первой необходимости. Руководство МЧС подчеркнуло, что миссия направлена на быструю доставку помощи людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации.

Россия направила в Афганистан Ил-76 с первой партией гуманитарной помощи
Ранее Life.ru писал, что Афганистан обратился к России за помощью. В стране произошло разрушительное землетрясение, унёсшее более 800 жизней. Общее число жертв превысило 2,2 тысячи человек.

