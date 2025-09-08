Онлайн-саммит БРИКС с участием Путина пройдёт 8 сентября в 15:00 мск

Онлайн-саммит БРИКС состоится 8 сентября в 15:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

В сообщении уточняется, что встреча лидеров объединения пройдёт в формате видеоконференции. Саммит начнётся в 09:00 по времени Бразилиа (15:00 мск). После него у Лулы запланировано совещание с министром финансов страны Фернанду Аддадом.