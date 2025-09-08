Мессенджер MAX
8 сентября, 02:17

МЧС России доставило вторую партию гуманитарной помощи в Афганистан

Обложка © МЧС России

Спецборт МЧС России организовал доставку второй партии гуманитарной помощи в Афганистан. Груз предназначен для жителей, пострадавших от разрушительного землетрясения.

«Самолёт Ил-76 МЧС России доставил в Исламский Эмират Афганистан более 20 тонн гуманитарного груза», — сообщила пресс-служба министерства.

Пострадавшим передали палатки, одеяла и другие вещи первой необходимости. Ранее МЧС России уже отправило в страну 20 тонн продуктов питания.

Ранее самолёт Ил-76 со второй партией гуманитарной помощи вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский. Напомним, что Афганистан обратился к России за помощью. В результате мощного землетрясения погибли более 800 человек, а общее число жертв превысило 2,2 тысячи.

Лия Мурадьян
