Наследники композитора Щедрина обратились к нотариусу

Наследственное дело выдающегося композитора Родиона Щедрина было открыто в Москве после того, как наследники обратились к нотариусу с соответствующим заявлением. Как пояснил РИА «Новости» генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс, факт регистрации дела в единой информационной системе нотариата свидетельствует о том, что кто-то из заинтересованных лиц подал первый документ — заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства.

Юрист подчеркнул, что открытие наследственного дела не происходит автоматически — нотариус начинает производство только после получения конкретного обращения от наследников, кредиторов или других заинтересованных лиц. Для наследников установлен шестимесячный срок с даты смерти для заявления о своих правах.

«Если никто из них не подаст документов, наследственное дело формально может так и не появиться в реестре, хотя само наследство юридически открыто с момента смерти», — пояснил специалист.