Названы самые опасные этапы полёта, в которые происходит больше всего авиакатастроф

К концу августа 2025 года в коммерческих авиакомпаниях по всему миру произошло 89 авиационных происшествий, в результате которых погибло 420 человек, рассказал генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства «Безопасность полётов» Сергей Мельниченко. По его словам, за аналогичный период в среднем за последние пять лет фиксировалось такое же количество инцидентов, однако число жертв было значительно ниже и составляло 136 человек. Статистика этого года существенно ухудшилась из-за катастрофы Boeing 787 авиакомпании Air India, в которой погибло 260 человек.

«В августе в мире было зарегистрировано 8 авиационных происшествий, причём 5 из них — на земле. Это ещё раз подтверждает аксиому: взлёт и посадка при выполнении полёта — самые сложные этапы», — подчеркнул собеседник RG.ru.

В этот момент самолёты находятся максимально близко к земле, что оставляет пилотам минимальное время и пространство для реагирования на возможные неполадки и отказы. Причинами таких ситуаций могут быть высокая нагрузка на двигатель, ошибки экипажа и влияние внешних факторов. Хотя взлёт и посадка занимают лишь около 2% от общего времени полёта, именно на эти этапы приходится значительная часть происшествий с человеческими жертвами.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), более половины всех авиационных инцидентов (53%) происходят именно во время взлёта и посадки. Основными причинами таких происшествий являются человеческий фактор и технические неисправности. Кроме того, на этих этапах скорость воздушного судна относительно невысока, а близость к земле при возникновении нестандартных или аварийных ситуаций значительно сокращает время, доступное экипажу для принятия правильных решений, объяснил эксперт.