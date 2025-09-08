Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила, когда судьба навечно разлучает бывших влюблённых

В интернете россияне всё чаще обсуждают так называемую «теорию последней встречи», суть которой заключается в том, что если люди усвоили все жизненные уроки, Вселенная не позволит им встретиться вновь, даже если они живут рядом. Действительно ли судьба способна разлучать людей, объяснила экстрасенс, финалистка первого сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова.

«Это кармическая история. Если двое людей столкнулись с определёнными судьбоносными событиями и усвоили жизненные уроки, то после расставания они уже не встретятся, даже если живут напротив друг друга», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

По её словам, несовпадение энергетических частот не позволит людям увидеться, например, когда один будет заходить в подъезд, второго там уже не окажется. Случайных встреч, общения и совпадений в энергиях не бывает, уверена мистик. Если люди встречаются, общаются, знакомятся, строят отношения и проходят кармические уроки, то всё это не случайность, а опыт, который должна постигнуть душа.