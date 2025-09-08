Зарезавшего девочку в отеле Петербурга подростка реанимировали рядом с трупом
Обложка © Шедеврум / Life.ru
18-летний студент из Южно-Сахалинска, который зарезал 15-летнюю школьницу в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге, попытался покончить с собой, однако подоспевшие врачи смогли его реанимировать и доставить в больницу. Фактически убийцу спасали на кровати, залитой кровью его жертвы. Труп школьницы лежал в том же номере.
Об этом свидетельствуют кадры из номера, которые оказались в распоряжении 360.ru. Примечательно, что отдыхающие в ночь кровавой расправы ничего не слышали. Один из жителей отеля предположил, что подросток действовал очень тихо.
«Если бы я услышал, я бы выскочил. Как я понял, произошло убийство, с учётом того, какое большое количество полицейских приехало. Все сделали очень тихо», — рассказал мужчина.
Напомним, в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки. Тело подростка с множественными ножевыми ранениями нашли вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте. Убийца познакомился с девушкой несколько лет назад через компьютерную игру, у них завязались отношения на расстоянии. На расправу он решился после того, как девушка порвала с ним. После совершённого он попытался свести счёты с жизнью.