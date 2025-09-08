Зарезавшего девочку в отеле Петербурга подростка реанимировали рядом с трупом

18-летний студент из Южно-Сахалинска, который зарезал 15-летнюю школьницу в апарт-отеле на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге, попытался покончить с собой, однако подоспевшие врачи смогли его реанимировать и доставить в больницу. Фактически убийцу спасали на кровати, залитой кровью его жертвы. Труп школьницы лежал в том же номере.

Об этом свидетельствуют кадры из номера, которые оказались в распоряжении 360.ru. Примечательно, что отдыхающие в ночь кровавой расправы ничего не слышали. Один из жителей отеля предположил, что подросток действовал очень тихо.

«Если бы я услышал, я бы выскочил. Как я понял, произошло убийство, с учётом того, какое большое количество полицейских приехало. Все сделали очень тихо», — рассказал мужчина.