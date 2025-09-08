Пресняков после развода с женой выбросил в помойку статуэтку Best wife
Никита Пресняков и Алёна Краснова. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Никита Пресняков, внук Аллы Пугачёвой, демонстративно выбросил статуэтку, символизирующую его брак с Алёной Красновой. Он снял свой поступок на видео, которое опубликовал в социальной сети.
«Best wife» — именно с такой надписью сувенир, стилизованный под премию «Оскар», отправился в мусорное ведро под беззаботное насвистывание. Музыкант таким образом дал понять, что не скучает по супруге, с которой недавно развёлся после почти десяти лет совместной жизни. Этот жест контрастирует с их предыдущими заявлениями о взаимном уважении и мирном расставании.
Напомним, о разводе после 8 лет в браке первой сообщила Алёна Краснова. Правда, девушка говорила, что всё прошло мирно, без скандалов. Пресняков просил поклонников не задавать вопросы о причинах развода, ведь за годы отношений бывало всякое. При этом отец актёра Владимир Пресняков утверждает, что трещина в супружеских узах появилась достаточно давно.