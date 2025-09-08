Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 20:52

«Фактическое прекращение огня»: Европа и США хотят развернуть на Украине «воздушный щит»

FT: На Украине могут развернуть американский воздушный щит против дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Европейские лидеры совместно с США обсуждают создание так называемого «воздушного щита» на территории Украины. Как сообщил обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, речь идёт о фактическом прекращении огня через усиленную защиту воздушного пространства страны.

Щит предполагает активизацию поставок средств ПВО, которые смогут отражать атаки дронов, но не защитят от баллистических ракет. По словам Рахмана, европейские государства внесут вклад частично через морские силы – обсуждается даже возможность развёртывания авианосцев.

Эксперт отметил, что создание «воздушного щита» рассматривается как наиболее быстрый и практичный способ усилить военную помощь Украине.

Келлог обвинил Россию в эскалации конфликта после ударов по Киеву
Келлог обвинил Россию в эскалации конфликта после ударов по Киеву

На прошлой неделе Эмманюэль Макрон сообщил о встрече «коалиции желающих» в Париже, где 26 стран взяли на себя обязательства развернуть войска на Украине после прекращения огня. А накануне Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры прибудут в Вашингтон в ближайшие дни для обсуждения возможного соглашения по украинскому конфликту.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Украина
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar