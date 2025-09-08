«Фактическое прекращение огня»: Европа и США хотят развернуть на Украине «воздушный щит»

Европейские лидеры совместно с США обсуждают создание так называемого «воздушного щита» на территории Украины. Как сообщил обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, речь идёт о фактическом прекращении огня через усиленную защиту воздушного пространства страны.

Щит предполагает активизацию поставок средств ПВО, которые смогут отражать атаки дронов, но не защитят от баллистических ракет. По словам Рахмана, европейские государства внесут вклад частично через морские силы – обсуждается даже возможность развёртывания авианосцев.