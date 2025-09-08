«Фактическое прекращение огня»: Европа и США хотят развернуть на Украине «воздушный щит»
FT: На Украине могут развернуть американский воздушный щит против дронов
Европейские лидеры совместно с США обсуждают создание так называемого «воздушного щита» на территории Украины. Как сообщил обозреватель Financial Times Гидеон Рахман, речь идёт о фактическом прекращении огня через усиленную защиту воздушного пространства страны.
Щит предполагает активизацию поставок средств ПВО, которые смогут отражать атаки дронов, но не защитят от баллистических ракет. По словам Рахмана, европейские государства внесут вклад частично через морские силы – обсуждается даже возможность развёртывания авианосцев.
Эксперт отметил, что создание «воздушного щита» рассматривается как наиболее быстрый и практичный способ усилить военную помощь Украине.
На прошлой неделе Эмманюэль Макрон сообщил о встрече «коалиции желающих» в Париже, где 26 стран взяли на себя обязательства развернуть войска на Украине после прекращения огня. А накануне Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры прибудут в Вашингтон в ближайшие дни для обсуждения возможного соглашения по украинскому конфликту.